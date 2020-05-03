Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.

Соответствующие снимки опубликовала на Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что фотографии сделаны 1 мая в одном из магазинов местной сети FOZZY.