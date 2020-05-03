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2020-05-03T14:33
https://ria.ru/20200503/1570910007.html
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
https://cdn21.img.ria.ru/images/40220/64/402206448_0:224:2759:1776_1036x0_80_0_0_6b730ffd92f1482f33d5cdf830b0ca52.jpg
РИА Новости

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

04:56 03.05.2020 (обновлено: 14:33 03.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкЛук репчатый
Лук репчатый
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
Лук репчатый. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
Соответствующие снимки опубликовала на Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что фотографии сделаны 1 мая в одном из магазинов местной сети FOZZY.
"Вредители!!!" — возмутилась Елена Кравченко.
"А свое выкидываем", — отметила Ира Сокульская.
"Кошмар, наше родное (украинское. — Прим. ред.) пропадает", — резюмирует Наталья Высоцкая.
Ранее правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России.
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
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РоссияСитуация на УкраинеСНГКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я бы не стал выносить в заголовок "украинцы".. Думаю,в большинстве своём,украинцы ели этот лук и радовались. А кучка маргиналов бесновалась в соцсетях.
3 мая, 05:35
Михаил Гаевский
3971440011
Бывает ещё агрессивный ветер дует из России, а самая а большая зрада это КРАСНО СОЛНЫШКО которое каждое утро вторгается на незалежную из России.
3 мая, 06:41
Andrei Gurov
52360013
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