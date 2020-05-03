Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
Соответствующие снимки опубликовала на Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что фотографии сделаны 1 мая в одном из магазинов местной сети FOZZY.
"Вредители!!!" — возмутилась Елена Кравченко.
"А свое выкидываем", — отметила Ира Сокульская.
"Кошмар, наше родное (украинское. — Прим. ред.) пропадает", — резюмирует Наталья Высоцкая.
Ранее правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России.