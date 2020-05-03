В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении больных пассажиров во Внуково

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи самолетов осмотрено в столичном аэропорту Внуково с начала года, при этом 679 пассажиров досмотрено с начала апреля, выявлено пять человек с признаками инфекционных заболеваний, сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.
В начале апреля ведомство сообщало, что сначала года было осмотрено 1,8 тысячи самолетов и 418 308 пассажиров, выявлено 55 человек с признаками инфекционных заболеваний.
"За четыре месяца 2020 года в пункте пропуска через государственную границу в международном аэропорту "Внуково" специалистами, осуществляющими СКК, досмотрено 1946 воздушных судов, досмотрено на наличие инфекционных болезней 418 987 пассажиров. По результатам СКК были выявлены 60 человек с признаками инфекционных болезней, из них 46 воздушно-капельными инфекциями. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических (противоэпидемических) мероприятий", - говорится в сообщении.
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