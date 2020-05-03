В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении больных пассажиров во Внуково

"За четыре месяца 2020 года в пункте пропуска через государственную границу в международном аэропорту "Внуково" специалистами, осуществляющими СКК, досмотрено 1946 воздушных судов, досмотрено на наличие инфекционных болезней 418 987 пассажиров. По результатам СКК были выявлены 60 человек с признаками инфекционных болезней, из них 46 воздушно-капельными инфекциями. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических (противоэпидемических) мероприятий", - говорится в сообщении.