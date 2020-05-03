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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T04:42
https://ria.ru/20200503/1570909901.html
В Южной Корее за сутки 13 человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки 13 человек заразились коронавирусом

04:42 03.05.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 3 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 13 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10793, выздоровели уже 9183, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск) десять из новых случаев имеют заграничное происхождение. Географически четыре случая зарегистрировали в Тэгу, по два случая в Сеуле и провинции Кёнгидо, еще пять обнаружены в ходе карантинного досмотра.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 60 человек, общее число выздоровевших выросло до 9183, что составляет 85%. Не менее чем у 335 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8588 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 611 тысяч анализов на коронавирус.
За последние сутки число жертв коронавируса в стране не увеличилось и составляет 250, при этом 174 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 637 человек, в Тэгу – 6856 человек, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 680 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,3%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,4% случаев. По меньшей мере 1091 случай завезли из-за границы, из них 86 обнаружены за последние две недели и составляет 67,7% от общего числа зараженных за этот период.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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