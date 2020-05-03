МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Как утверждают в Киеве, Россия отказалась выдать бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и предоставила ему российское гражданство. В МИД Украины также заявили, что в рамках переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы "настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами".

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.