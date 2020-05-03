"Росатом" предложил создать магнитные томографы

Магнитно-резонансная томография (МРТ), основанная на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР), — один из наиболее надежных и объективных методов диагностики состояния организма, используемых в медицине. А ЯМР-спектрометры широко применяются во многих областях фундаментальной науки. По мнению специалистов, потребность в таком оборудовании будет только возрастать.

"Несмотря на то что определенные наработки в этой области в Российской Федерации имеются, на российском рынке МРТ-оборудования доминируют иностранные компании. Представляется важным в короткие сроки разработать широкий спектр оборудования для ЯМР/МРТ-исследований в научных и медицинских целях и обеспечить выход на российский рынок отечественной высокотехнологичной продукции", — отмечается в техзадании на нынешнюю работу.

В ходе ее выполнения предполагается, в частности, определить потребность рынка в аппаратах каждого класса и обозначить технические проблемы, которые необходимо решить, в том числе проработать вопрос применения высокотемпературных сверхпроводников для создания магнитов, являющихся "сердцем" ЯМР- и МРТ-установок. Именно от параметров магнита, создающего постоянное (так называемое опорное) магнитное поле, напрямую зависят глубина и точность исследований на ЯМР/МРТ-установках: чем сильнее это магнитное поле, тем выше может быть разрешение аппарата и ниже уровень помех.