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Ядерные технологии
2020-05-03T14:56
https://ria.ru/20200503/1570909522.html
"Росатом" предложил создать магнитные томографы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208009_0:56:3071:1783_1036x0_80_0_0_5c65c95eb8beffcd39031fa242697c1c.jpg
РИА Новости

"Росатом" предложил создать магнитные томографы

03:26 03.05.2020 (обновлено: 14:56 03.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТомограф
Томограф
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Томограф. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, предприятие "Росатома", Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова (НИИЭФА, Санкт-Петербург), по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должно подготовить техническое задание на создание современного сверхпроводникового магнитно-резонансного томографа.
Магнитно-резонансная томография (МРТ), основанная на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР), — один из наиболее надежных и объективных методов диагностики состояния организма, используемых в медицине. А ЯМР-спектрометры широко применяются во многих областях фундаментальной науки. По мнению специалистов, потребность в таком оборудовании будет только возрастать.
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"Несмотря на то что определенные наработки в этой области в Российской Федерации имеются, на российском рынке МРТ-оборудования доминируют иностранные компании. Представляется важным в короткие сроки разработать широкий спектр оборудования для ЯМР/МРТ-исследований в научных и медицинских целях и обеспечить выход на российский рынок отечественной высокотехнологичной продукции", — отмечается в техзадании на нынешнюю работу.

В ходе ее выполнения предполагается, в частности, определить потребность рынка в аппаратах каждого класса и обозначить технические проблемы, которые необходимо решить, в том числе проработать вопрос применения высокотемпературных сверхпроводников для создания магнитов, являющихся "сердцем" ЯМР- и МРТ-установок. Именно от параметров магнита, создающего постоянное (так называемое опорное) магнитное поле, напрямую зависят глубина и точность исследований на ЯМР/МРТ-установках: чем сильнее это магнитное поле, тем выше может быть разрешение аппарата и ниже уровень помех.
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250911110
Ядерные технологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
Популярные комментарии
В школе (в СССР) нас учили, что определение сверхдержавы такое: это страна, которая при необходимости может полностью себя обеспечить абсолютно всем. Может это и была коммунистическая пропаганда, но определение мне запомнилось и очень нравится. Я к тому, что, хотя, возможно, иногда и стоит покупать что-то, где дешевле, но вот иметь технологии и возможность выпускать при необходимости все, что угодно, страна, которая хочет быть по настоящему независимой, просто обязана.
3 мая, 06:19
Bilir
6902000
Раньше ума не хватало заняться этим?
3 мая, 05:45
NNikki_5519
44021023
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