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2020-05-03T05:01
https://ria.ru/20200503/1570909482.html
Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества
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РИА Новости

Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества

03:19 03.05.2020 (обновлено: 05:01 03.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубль
Рубль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубль
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
Только за прошлый год Центральный банк выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид.
Эксперт рассказал, как не стать жертвой финансовой авантюры и сохранить свои сбережения.
"Первый сигнал – это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более. По крайней мере, за последние годы мы не встречали ни одного примера добросовестного бизнеса, который бы привлекал деньги граждан под такие проценты", - сказал Сафиулин.
"Одним из основных критериев добросовестности организации является наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения. Это необходимое условие, если речь идет о финансовых организациях, но недостаточное", - добавил эксперт, отметив, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, кредитные потребительские кооперативы, страховые, брокерские компании, пенсионные фонды.
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"Имейте в виду, что на российском рынке только банковский вклад имеет серьезную страховую защиту. Ни в одном другом финансовом секторе системы страхования или компенсации не работают, хотя сами финансовые организации будут, конечно, утверждать обратное", - отметил эксперт.
Особенно осторожным надо быть при общении с зарубежными компаниями: их лицензии надо проверять на сайтах финансовых регуляторов тех стран, на которые они ссылаются, сказал Сафиулин.
"Вам могут даже прислать красивый документ с гербами и печатями. В 99% случаях такие "лицензии" - это подделки или свидетельства о регистрации обычного зарубежного ООО, которое не является разрешением на занятие финансовой деятельностью", - подчеркнул эксперт. Но даже если лицензия в порядке, нужно иметь в виду, что любые проблемы с такой компанией придется решать на чужом языке в чужой юрисдикции.
Рискованным будет и вложение в компанию, у которой нет прослеживаемой истории и которая ведет сверхактивную рекламу вкладов. "Реклама – это всегда серьезные расходы. И если дополнительно к расходам на выплату процентов она еще тратит деньги на рекламу, это, вполне возможно, означает, что деньги возвращать она инвесторам не собирается", - подчеркнул собеседник агентства.
"Наконец, я бы указал на некоторые предложения, в сторону которых даже смотреть сегодня не стоит. Это рынок бинарных опционов, компании, предлагающие чудо-роботов для торговли на рынке, а также криптопроекты. Во всех этих сферах уровень откровенного мошенничества приближается, а иногда и превышает 90%", - заключил эксперт.
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