https://ria.ru/20220429/optsiony-1786160949.html

Все или ничего: что такое бинарные опционы и как на них заработать

Бинарные опционы 2022: что это, виды и как начать на них зарабатывать

Все или ничего: что такое бинарные опционы и как на них заработать

Бинарные опционы - это вид торгового инструмента, процесс использования которого можно сравнить со ставками и торговлей на бирже. Что это такое, как совершаются РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:09

2022-04-29T16:09

2022-04-29T16:09

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бинарные опционы - это вид торгового инструмента, процесс использования которого можно сравнить со ставками и торговлей на бирже. Что это такое, как совершаются сделки, советы экспертов по выбору брокера, в чем заключаются риски подобного типа заработка в 2022 году и топ рейтинг лучших видов опционов, - в материале РИА Новости.Что такое бинарные опционыБинарные опционы – относительно новый производный финансовый инструмент, с помощью которого трейдер может вести торговлю ликвидными товарами - драгметаллами и нефтью или валютными парами. Успех торговли зависит от умения определить направление движения цены инструмента – правильный прогноз гарантирует фиксированную прибыль. Часть своего названия они взяли из структуры самих сделок, поскольку каждая из них имеет два ("би") возможных исхода."Бинарный опцион – это, по сути, сделка-пари с двумя возможными вариантами: правильный прогноз и получение прибыли или неправильный прогноз и потеря вложений. Прогнозируется в этом случае только направление движения цены, а не разница, на которую она изменится. Срок исполнения может быть разным – от нескольких минут до нескольких месяцев. Размер дохода и убытка по бинарным опционам всегда известны заранее, в этом их отличие от классических опционов. Простой пример: предположим, некая компания заявила о выходе нового, давно ожидаемого флагманского продукта, на положительной новости ее акции с большой вероятностью вырастут. В этом случае трейдер покупает опцион на рост акций, допустим на $100, – если прогноз оправдается, то он получает 80% от сделки. Если нет – полностью теряет внесенную сумму", - объясняет Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник.Бинарные опционы — это относительно новый инвестиционный инструмент, который может как принести немалую прибыль, так и лишить средств в одночасье."Опцион— производный актив, и его стоимость зависит от стоимости первичных акций. Следовательно, торговля имеет высокий риск и доходность. В удачный день рост базовых акций на 1% может превратиться в рост портфеля опционов на 5%. К сожалению, возможно и обратное. Из-за высокого риска инвесторы не всегда готовы вкладывать средства в опционы, боясь понести непредвиденные убытки", - отмечает Дмитрий Бурмистров, основатель инвестиционно-залоговой платформы RED Gin, redgin.shop.История возникновенияКонцепция бинарных опционов появилась в 1971 году в Чикагской торговой палате. А в 1973 году сформировалась Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE) - первая структурированная платформа для торговли ими. Проведение операций на платформе в то время не было стандартизировано, и саморегулирование стало основным правилом, координирующим сделки между участниками и брокерами. Только институциональные трейдеры и избранные инвесторы могли участвовать во внебиржевых сделках, поскольку рынок был неликвидным, он требовал много денег, чтобы иметь возможность удерживать позиции.С годами регулирующие правила совершенствовались, чтобы привлечь большее число инвесторов. В 1973 году был создан надзорный орган - Опционная клиринговая корпорация (OCC) для большей прозрачности сделок и возможности накладывать запреты на мошеннические схемы, но большого успеха среди инвесторов бинарные опционы все равно не имели."Самые популярные онлайн-платформы для торговли ими появились на рынке только к концу 2010 года, через два года после того, как рынок был создан в США. Европейские компании решили предложить бинарные опционы в европейском стиле. Это производные опционы "актив или ничего", которые не обязательно были биржевыми и могли торговаться на онлайн-платформах с использованием программного обеспечения, предоставляемого брокерами в отрасли. В этот период такими компаниями, как Spot Option Ltd и Tech Financials Ltd были разработаны первые розничные платформы бинарных опционов. Сегодня они представлены на рынке как Banc de Binary, 24 Option и Option Fair, локализуются на Кипре, Мальте, Японии и признаны инвестиционными домами на Forex", - рассказывает Дмитрий Бурмистров.Поскольку до сих пор нет четких нормативов по ведению протоколов, бинарные опционы в одних странах запрещены (Франция, Бельгия, Италия), в других причислены к ряду продуктов для азартных игр (Великобритания), а третьи пытаются регулировать индустрию. Например, в Японии четко определены правила работы брокеров бинарных опционов (торговая площадка Tradologic создала специальные платформы для операций в Японии). Мальта ввела собственные требования к капиталу для биржевиков по бинарным опционам, а Израиль разработал закон, предусматривающий уголовную ответственность за определенные действия, совершаемые брокерскими компаниями. Эти усилия направлены на санацию всей отрасли и доведение ее до уровня устоявшихся финансовых рынков.Кто работает с опционамиБинарный опцион представляет собой сделку между брокером и трейдером."Брокер – это компания или лицо, которые действуют в качестве посредника между покупателями опционов и их продавцами. Он договаривается со сторонами сделки о ее условиях, цене и тд. За свои услуги брокер получает вознаграждение в виде комиссии, как процент от объема сделки. Брокер непосредственно предоставляет платформу для торговли на финансовых рынках (сайт, приложение). Трейдер – спекулянт, получающий прибыль с удачных прогнозов динамики изменения цены акций", - объясняет Владимир Балакин, президент "Национальной Ассоциации Комплаенс".Как работают опционыОпцион — производный актив, его стоимость зависит от стоимости первичных акций. Следовательно, торговля имеет высокий риск и доходность. В удачный день рост базовых акций на 1% может превратиться в рост портфеля опционов на 5%. К сожалению, возможно и обратное. Из-за высокого риска инвесторы не всегда готовы вкладывать средства в опционы, боясь понести непредвиденные убытки.Основные типыВсе опционы делятся на три типа в зависимости от периода исполнения - американские, европейские и бермудские.ЕвропейскиеКонтракт имеет определенный, заранее указанный срок экспирации (окончание действия срочных контрактов и расчёт сторон). Например, если трейдер приобрел контракт с исполнением через 15 минут, то закрыть его до истечения этого срока невозможно. Эти опционы используют при краткосрочной торговле с использованием агрессивных стратегий.АмериканскиеЭто контракт, закрытие сделки в котором происходит, когда цена достигает определенного уровня. Трейдер при этом не обязан дожидаться срока исполнения опциона, указанного при покупке. Из-за демократичных условий опционы американского типа отличаются меньшей доходностью. Наиболее выгодны они при использовании умеренных стратегий в среднесрочной торговле.БермудскиеВ бермудском или среднеатлантическом опционе есть так называемые временные окна. При достижении такого окна трейдер имеет право закрыть свой контракт по актуальной на тот момент цене. Бермудские опционы интересны для долгосрочной торговли, а временные окна для погашения обычно указываются на весь период существования опциона.Основные видыКоличество видов бинарных опционов постепенно увеличивается, на данный момент существует 11 основных разновидностей, каждый брокер имеет свой набор, который и предлагает клиенту.Вверх/внизОдин из самых популярных, особенно среди новичков."В этом случае достаточно спрогнозировать, куда именно пойдет цена в конкретный промежуток времени. Если трейдер выбирает "вверх" и ко времени экспирации она действительно вырастает, – он получает прибыль. То же самое с вариантом "вниз". Неважно, что происходило с ценой на этом временном отрезке, главное, чтобы к моменту завершения контракта она была хотя бы на один пункт ниже изначальной", - объясняет Анастасия Тарасова.Повышение/понижениеЗдесь также необходимо спрогнозировать повышение или понижение цены, но дополнительно к этому условию имеется уровень, над и под которым должна быть цена на момент закрытия контракта.Касание, нет касанияВ первом варианте трейдер делает прогноз, что цена за время экспирации достигнет определенной отметки, а во втором, наоборот, прогнозирует, что она не дойдет до заранее указанного уровня. Второй вариант более рискованный, он обычно используется во время сильного бокового тренда, когда на рынке наблюдается низкая волатильность (изменчивость).Диапазон, вне диапазонаНазвание в этом случае говорит само за себя – цена должна закрыться в определенном диапазоне. Разновидностью является вид "Вне диапазона", когда она наоборот должна выйти за обозначенные пределы.ТурбоПопулярен среди трейдеров, предпочитающих быструю торговлю, вид опциона, когда срок закрытия контракта - менее пяти минут. Дает возможность за минуту заработать до 80% от ставки, но есть риск так же быстро потерять все, что есть на депозите.СпредИнтересный и рискованный вид бинарного опциона, при котором прогноз делается не просто на направление изменения цены, а на конкретное значение этого изменения. Например, что через 30 минут цена опустится ниже текущего уровня на 10 пунктов. Из-за большого риска процент по сделке здесь всегда выше, чем по классическим опционам.ЭкспрессПодобные бинарные опционы способны принести очень высокий доход, но вероятность закрытия сделки с прибылью очень мала. Суть заключается в том, что прогноз составляется на несколько торговых активов, то есть, завершение двух и более сделок в одной.ПарныеВ этом виде участвуют два актива, один из которых по прогнозам должен опередить другой. Например, трейдер выбрал компанию "А", на которую сделал прогноз, и компанию "Б". Если акции "А" подорожают за время экспирации больше, чем акции "Б", то трейдер получит прибыль. Если наоборот – убыток. При этом даже если цена "А" падает, это не будет иметь значения, если "Б" упадет еще больше. Победа всегда за тем активом, который меньше потерял или больше набрал. Обычно парные опционы приобретают на индексы или акции.ЛестницаЭтот тип похож на "Касание", но здесь нужно спрогнозировать не единичное достижение ценой определенного уровня, а многократное. При этом при каждом касании трейдер получает больше денег. Риски "Лестницы" очень велики, использовать ее целесообразно только при сильном тренде.КраткосрочныеК краткосрочным бинарным опционам относятся те сделки, которые исполняются в течение одной или нескольких минут.ДолгосрочныеЭто классический вид сделки, срок завершения которой варьируется от недели до года. Трейдер должен спрогнозировать движение цены на длительный период, такой опцион используют опытные спекулянты, от которых требуется проведение тщательного анализа, без которого невозможно составить ясную картину ситуации на перспективу.ИнструментыЧтобы минимизировать риски и попытаться максимально избежать убытков, трейдеры используют целый комплекс различных инструментов торговли на бинарных опционах. Это помогает создать хорошую стратегию поведения на бирже.Один из таких инструментов – экономический календарь. Трейдеры должны следить за актуальными новостями о финансовых рынках, акциях, драгоценных металлах. Обращать внимание также стоит на крупные политические и экономические события в мире, которые могут повлиять, например, на курс доллара.Популярностью также пользуется такой инструмент, как индикаторы. Они автоматически производят расчеты по формуле, используя показатели графика. Обычно представлены в виде гистограммы, линии. Преимущество индикаторов в том, что они сигнализируют, в какой момент лучше открыть сделку и на какой исход ставить, чтобы получить прибыль.Трейдеры часто используют живой график. Это аналитический инструмент в режиме реального времени, где можно отследить все последние новости и проанализировать ситуацию для формирования дальнейших действий. Здесь можно пользоваться индикаторами, а также регулировать период построения.Для торговли можно использовать сервис торговых сигналов. С его помощью определяется момент входа в сделку. Такой инструмент дает сигнал для конкретного актива: пойдет он вверх или вниз.Выбор брокераПрежде всего при выборе брокера необходимо проверить лицензию на осуществление деятельности. Также не будет лишним посмотреть в Интернете отзывы о брокерах или топ лучших операторов рынка."Сравните комиссионные разных брокеров и выберите самый оптимальный для себя вариант. Обратите внимание на то, какие ограничения у брокера на время сделки. Если вы планируете торговлю на долгосрочную перспективу, вам подойдут брокеры, которые дают на сделку более 12 часов. Подробно изучите условия, предлагаемые бонусы и вероятные расходы (например, комиссия на вывод средств). Также немаловажным будет платформа для сделок: посмотрите интерфейс сайта/приложения, проверьте язык (не везде есть русский), уточните, есть ли у брокера уже встроенные инструменты", - советует Владимир Балакин.Как зарабатыватьС правильной стратегией можно получить быстрый доход без ограничений. Но выработать ее довольно сложно, и новички часто оказываются в проигрыше."Первым пунктом я бы выделил мониторинг мегатрендов рынка. У каждого актива есть зигзагообразный график всей его рыночной жизни. Если актив растет, то график будет сочетать больше количество подъемов и меньшее количество падений. Если актив представляется перспективным, инвесторы вкладываются в него, что приводит к росту его стоимости. Рост цен побуждает других продавать свои активы по более выгодной цене, создавая понижающее давление на актив. При восходящей модели инвестиции в акции часто превышают отток. Трейдерам бинарных опционовне нужно анализировать прошлые показатели активов. Достаточно знать, как акция работала во времени, была ли она восходящей или падающей. Здесь вполне подойдут линейные графики активов. Настройте временную шкалу на недельный масштаб, и вы увидите закономерность в движении цены актива, которая может предоставить полезную информацию о его будущем", - рассказывает Дмитрий Бурмистров.“Нужно использовать разные стратегии торговли бинарными опционами: стрэддл, пиноккио, хеджирование, импульсную, радужного паттерна и др. Если стратегия не работает, измените ее и перейдите к следующей. Учитывайте, что некоторые стратегии приносят прибыль в долгосрочной перспективе, поэтому отказываться от них следует только в том случае, если есть уверенность в их неэффективности”, - добавляет эксперт.Пример сделкиПосле того, как трейдер оформил счет для заключения сделок, необходимо зайти на платформу их совершения (сайт, программа, предоставленные брокером) и открыть ценовой график того актива, который планируется использовать. Например, валютная пара GBP/USD. Проанализировав ситуацию, можно увидеть, что цена этой валютной пары на данный растет, при этом график выглядит как рывки вверх с небольшим последующим снижением. В тот момент, когда стоимость вновь подскочила, трейдер может приобрести бинарный опцион "ниже" с моментом исполнения через 60 секунд. В соответствии с графиком поведения, цена валютной пары к моменту закрытия сделки снизится, и трейдер получит свою прибыль.ПлюсыК плюсам инструмента относят минимальный порог входа, оперативность и простоту."Если прибавить сюда вероятность получения большой прибыли, то становится понятно, почему очень многие инвесторы, особенно те, кто не хочет долго ждать отдачи от своих вложений или не имеющие достаточно финансовых средств, пытаются работать с бинарными опционами", - говорит Анастасия Тарасова.МинусыОднако не стоит обольщаться – за кажущейся простотой может скрываться подвох. Дело в том, что прогнозирование цены актива – это очень непростая задача, оно требует не меньшей подготовки, чем биржевая торговля.По словам Степана Сумина, минусы бинарных опционов заключаются в следующем:В данном инструменте не покупается ни имущество, ни ценные бумаги. Депозитария тоже нет, где можно было бы документально подтвердить, что вы владелец данного опциона.ПерспективыБудущее бинарных опционов во многом зависит от того, удастся ли регуляторам контролировать этот рынок и избавить его от мошенников."Если этого не случится, то можно ждать еще более жестких ограничений, в результате которых объемы торгов неизбежно снизятся", - говорит Анастасия Тарасова."Отрасль растет и совершенствуется в части программного обеспечения. Появляются компании-разработчики, предоставляющие услуги сигналов и других высокотехнологичных продуктов, которые помогут в торговле с бинарными опционами. Есть высокая вероятность того, что через 10 лет история бинарных опционов будет переписана и включит огромное количество инноваций и дополнений к существующей сегодня индустрии",- отмечает Дмитрий Бурмистров.

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https://realty.ria.ru/20220125/birzha-1769199528.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, в мире, деньги, инвестиции, биржа