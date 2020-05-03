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2020-05-03T11:32
https://ria.ru/20200503/1570908913.html
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
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РИА Новости

Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов

01:24 03.05.2020 (обновлено: 11:32 03.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЛьвов, Украина
Львов, Украина
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Русскоязычные гости украинского города Львов, которые не владеют мовой, должны развернуться и уехать на вокзал. Такое мнение в эфире своего интернет-канала высказал украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов.
Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.

"У меня есть правило — если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении", — заявил Дроздов.

Журналист уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
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С середины июля прошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
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Лариса НицойСитуация на УкраинеОстап ДроздовИрина ФарионСлавянскОлег ГазмановЛьвовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мозгов меньше чем у дрозда. Ещё бы на спину плевал. Типичный бандерлог, которые могут только стадом нападать или в спину стрелять.
3 мая, 01:46
ЛКЛысый Кучерявый
40030004
Дроздов и есть русский. Просто предатель. Украинство уничтожает личность. Ни один казах в России не будет издеваться над казахом из Казахстана. И ни один казах не назовет себя русским. Это как пример.
3 мая, 01:40
Эдик Камушкин
28135018
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