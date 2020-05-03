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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T00:43
https://ria.ru/20200503/1570908673.html
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633245_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bcfec9e6cfe677fd9dc8db8fb0aece5.jpg
РИА Новости

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

00:40 03.05.2020 (обновлено: 00:43 03.05.2020)
248549
© РИА Новости / Александр КряжевДистанционная разметка в супермаркете
Дистанционная разметка в супермаркете
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дистанционная разметка в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, вместе с тем процесс заражения через еду остается дискуссионным.
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"Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все – фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько – в процентном отношении – он значимый, но опасность представляет", - отметил Ершов.
По его словам, для защиты от заражения помогут классические способы. "Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников", - напомнил академик.
Он добавил, что вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. "После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку", - сказал Ершов.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФеликс ЕршовКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Ага, не ешьте залежавшиеся продукты. Это прям про вирус.
3 мая, 01:43
Эдик Камушкин
2191007
Совершенно ясно, даже дураку, что продукты должны продаваться уже расфасованными и каждый покупатель в магазине должен быть в маске. Люди чихают на лежащие на стеллажах продукты, трогают руками без перчаток. А у нас Поповы и ее компания заставляют носить маски на улице ,где за километр нет ни однго человека.
3 мая, 02:13
kainlepos
611003
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