Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, вместе с тем процесс заражения через еду остается дискуссионным.

"Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все – фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько – в процентном отношении – он значимый, но опасность представляет", - отметил Ершов.

По его словам, для защиты от заражения помогут классические способы. "Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников", - напомнил академик.

Он добавил, что вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. "После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку", - сказал Ершов.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ , в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.