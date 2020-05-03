В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Власти Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что несколько сотен участников вечеринки собрались у стадиона "Газпром Арена", танцевали под громкую музыку и курили кальяны.

"По факту публикации будет проведено разбирательство", - сказали в ведомстве.