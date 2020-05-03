Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-03T02:43
https://ria.ru/20200503/1570868562.html
Стали известны имена, под которыми путешествуют британские монархи
https://cdn21.img.ria.ru/images/105972/26/1059722643_0:129:2001:1254_1036x0_80_0_0_59c07039b43c135f0c3aa1b63925275d.jpg
РИА Новости

Стали известны имена, под которыми путешествуют британские монархи

02:43 03.05.2020
34391
© AFP 2020 / Rick RycroftКейт Миддлтон и принц Уильям во время визита на Соломоновы острова
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита на Соломоновы острова
© AFP 2020 / Rick Rycroft
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стало известно, как телохранители членов британской королевской семьи называют их между собой во время путешествий, сообщает Express.
Для обеспечения безопасности охрана членов британской королевской семьи называет их другими именами. Это позволяет телохранителям обсуждать их перемещения, не привлекая внимания окружающих.
Так, Кейт Мидлтон, герцогиню Кембриджскую (Duchess of Cambridge) служба безопасности называет DC – по первым буквам ее титула. Или использует имя, начинающееся на эти буквы. Например, Дафна Кларк.
Принц Уильям путешествовал под именем Дэнни Коллинз, которое также было производным от его титула.
Кодовые имена, обозначающие представителей британской короны, меняются в каждой поездке.
Принц Гарри и Меган Марпл носят титул герцога и герцогини Сассекских (DS). В путешествии охрана при внутренних переговорах неоднократно называла их Давина Скотт и Дэвид Стивенс.
Когда королева Елизавета II участвует в публичных мероприятиях, ее называют именем на букву S, например, Шэрон. Потому что Sovereign – это монарх.
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте
15 апреля, 03:20Туризм
Инсайдер рассказал о секретах путешествия британской королевской семьи
111324110
ТуризмТуризмКейт МиддлтонПринц ГарриКоролева Елизавета IIНовости - ТуризмУильям, герцог КембриджскийВеликобритания
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
Лента новостейМолния