Стали известны имена, под которыми путешествуют британские монархи

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита на Соломоновы острова

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стало известно, как телохранители членов британской королевской семьи называют их между собой во время путешествий, Стало известно, как телохранители членов британской королевской семьи называют их между собой во время путешествий, сообщает Express.

Для обеспечения безопасности охрана членов британской королевской семьи называет их другими именами. Это позволяет телохранителям обсуждать их перемещения, не привлекая внимания окружающих.

Так, Кейт Мидлтон, герцогиню Кембриджскую (Duchess of Cambridge) служба безопасности называет DC – по первым буквам ее титула. Или использует имя, начинающееся на эти буквы. Например, Дафна Кларк.

Принц Уильям путешествовал под именем Дэнни Коллинз, которое также было производным от его титула.

Кодовые имена, обозначающие представителей британской короны, меняются в каждой поездке.

Принц Гарри и Меган Марпл носят титул герцога и герцогини Сассекских (DS). В путешествии охрана при внутренних переговорах неоднократно называла их Давина Скотт и Дэвид Стивенс.