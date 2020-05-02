Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой поступления больных, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой поступления больных, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Ранее ряд СМИ, а также пользователи социальных сетей сообщали о скоплении машин "скорой", которое периодически возникало на подъездах к некоторым больницам.

По словам первого заместителя председателя ведомства Андрея Сараны, приемный покой крупного стационара одномоментно может принять только от шести до девяти пациентов в зависимости от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала.

"Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая - нужно избежать контакта больных, и вторая - мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал", - отметил Сарана.

Ситуацию с наличием свободных коек в стационарах ежедневно оценивает центр экстренной медицинской эвакуации, где круглосуточно дежурят четыре врача и десять диспетчеров. Центр собирает информацию о предстоящей выписке пациентов и определяет, в какие учреждения будет направлен максимальный поток больных.

"У скорой есть два принципа госпитализации – максимально "короткое плечо" и норматив по времени прибытия к пациенту. По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования. Например, когда в Александровской и Мариинской больнице заканчивалось строительство санпропускников и работы по подводке кислорода, эти стационары не принимали пациентов. После окончания работ к ним направили максимальные потоки больных", - пояснил Сарана.

По данным городского оперштаба на субботу, в Петербурге подтверждены 4734 случая коронавируса, за сутки выявили 323 больных. Выздоровели 877 человек, 33 скончались.