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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T07:37
https://ria.ru/20200502/1570908062.html
Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570540777_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_41a4e7a83c9ba3f1cf1415c6617504b9.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

23:28 02.05.2020 (обновлено: 07:37 03.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОчередь автомобилей скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Очередь автомобилей скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой поступления больных, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Ранее ряд СМИ, а также пользователи социальных сетей сообщали о скоплении машин "скорой", которое периодически возникало на подъездах к некоторым больницам.
По словам первого заместителя председателя ведомства Андрея Сараны, приемный покой крупного стационара одномоментно может принять только от шести до девяти пациентов в зависимости от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала.

"Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая - нужно избежать контакта больных, и вторая - мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал", - отметил Сарана.

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Ситуацию с наличием свободных коек в стационарах ежедневно оценивает центр экстренной медицинской эвакуации, где круглосуточно дежурят четыре врача и десять диспетчеров. Центр собирает информацию о предстоящей выписке пациентов и определяет, в какие учреждения будет направлен максимальный поток больных.
"У скорой есть два принципа госпитализации – максимально "короткое плечо" и норматив по времени прибытия к пациенту. По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования. Например, когда в Александровской и Мариинской больнице заканчивалось строительство санпропускников и работы по подводке кислорода, эти стационары не принимали пациентов. После окончания работ к ним направили максимальные потоки больных", - пояснил Сарана.
По данным городского оперштаба на субботу, в Петербурге подтверждены 4734 случая коронавируса, за сутки выявили 323 больных. Выздоровели 877 человек, 33 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Это проводимая Медведевым,Голиковой и Скворцовой оптимизация дает свой результат, вот вам и ответ.
3 мая, 05:16
Юра Титов
75102316
Почему Вы так думаете? Разве в других странах нет подобных случаев? Меня всегда удивляет, что многие Россияне присваивают себе негатив всего Мира и считают что такое может иметь место исключительно в России!!!
3 мая, 05:45
ВАВиктор А
65220127
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