Умер насельник соловецкого подворья в Москве

Ранее ряд каналов в Telegram написали, что служитель подворья скончался 28 апреля в результате заражения коронавирусом.

По словам представителя подворья, причиной смерти иеродиакона Никифора, в соответствии с медицинским заключением, стали, прежде всего, "формы легочно-сердечной недостаточности".

"Вирус COVID-19 не был идентифицирован", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что медики признали возможное наличие коронавирусной инфекции у иеродиакона, однако лабораторными исследованиями это однозначно подтверждено не было.