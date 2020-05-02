Два саратовских села закрыли на карантин

САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Село Черкасское в Село Черкасское в Саратовской области , где в психоневрологическом интернате произошло массовое заражение коронавирусом сотрудников и постояльцев, и соседний с ним населенный пункт закрыли на карантин, сообщило в субботу областное министерство информации и печати.

В минздраве области ранее сообщили, что пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате, скончалась от хронического сердечного заболевания. В минсоцзащиты области РИА Новости ранее заявили, что COVID-19 в этом интернате выявлен среди медработников и проживающих, но заболевание у них протекает бессимптомно. Областной оперштаб в пятницу уточнил, что заболели в интернате 30 человек, из них только один госпитализирован.

"Принято решение о закрытии на карантин сел Черкасское и Спасское в Вольском районе . Об этом было заявлено на заседании оперштаба… (Вице-губернатор) Александр Стрелюхин поручил подразделениям МЧС приступить с завтрашнего дня к проведению дезинфекции общественных мест в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура области сообщила, что уголовное дело о халатности возбудили из-за массового заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната, так как несвоевременное выявление заразившихся COVID-19 привело к росту числа заболевших. В самом учреждении ранее уже ввели карантин.

﻿Всего в области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 человек.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.