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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T21:12
https://ria.ru/20200502/1570906902.html
Два саратовских села закрыли на карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728450_0:195:2946:1852_1036x0_80_0_0_6a805e0176691c859ee490506b556afe.jpg
РИА Новости

Два саратовских села закрыли на карантин

21:12 02.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов Тест полоски в лаборатории
 Тест полоски в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Село Черкасское в Саратовской области, где в психоневрологическом интернате произошло массовое заражение коронавирусом сотрудников и постояльцев, и соседний с ним населенный пункт закрыли на карантин, сообщило в субботу областное министерство информации и печати.
В минздраве области ранее сообщили, что пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате, скончалась от хронического сердечного заболевания. В минсоцзащиты области РИА Новости ранее заявили, что COVID-19 в этом интернате выявлен среди медработников и проживающих, но заболевание у них протекает бессимптомно. Областной оперштаб в пятницу уточнил, что заболели в интернате 30 человек, из них только один госпитализирован.
"Принято решение о закрытии на карантин сел Черкасское и Спасское в Вольском районе. Об этом было заявлено на заседании оперштаба… (Вице-губернатор) Александр Стрелюхин поручил подразделениям МЧС приступить с завтрашнего дня к проведению дезинфекции общественных мест в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура области сообщила, что уголовное дело о халатности возбудили из-за массового заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната, так как несвоевременное выявление заразившихся COVID-19 привело к росту числа заболевших. В самом учреждении ранее уже ввели карантин.
Коронавирус под микроскопом
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﻿Всего в области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 человек.
Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьВольский районПроисшествия
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