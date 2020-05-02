В Азербайджане продлили ограничения на движение пассажирских поездов

БАКУ, 2 мая - РИА Новости. Ограничения движения пассажирских поездов продлены в Ограничения движения пассажирских поездов продлены в Азербайджане до 31 мая из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе " Азербайджанских железных дорог " (АЖД).

Ранее оперативный штаб при кабмине республики сообщил, что особый карантинный режим в Азербайджане продлевается до 31 мая.

"Согласно информации оперативного штаба при кабинете министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и возможных ее последствий срок ограничения движения пассажирских поездов продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.

Сумгаита, Уточняется, что несмотря на то, что в регионах и городах республики, а также в Нахчыванской Автономной Республике, за исключением городов Баку Гянджи , Лянкярана и Апшеронского района , восстановлено межрайонное и междугороднее движение, перевозка общественным транспортом не разрешается.

Таким образом, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакен-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут перевозить пассажиров до указанной даты.

"Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки будут применяться до получения последующих указаний", - уточняет АЖД.