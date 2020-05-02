В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса

По данным минздрава Таджикистана, официально подтверждена смерть двух граждан страны вследствие заболевания коронавирусом, 76 человек заражены COVID-19.

Отмечается, что к вечеру 2 мая под медицинским наблюдением в больницах Таджикистана с признаками коронавируса находятся 2782 человека, за последние 24 часа 217 пациентов были выписаны из больниц после осмотра.