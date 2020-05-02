В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса

ДУШАНБЕ, 2 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане, сообщили в новостной передаче государственного телевидения страны со ссылкой на минздрав.
По данным минздрава Таджикистана, официально подтверждена смерть двух граждан страны вследствие заболевания коронавирусом, 76 человек заражены COVID-19.
Отмечается, что к вечеру 2 мая под медицинским наблюдением в больницах Таджикистана с признаками коронавируса находятся 2782 человека, за последние 24 часа 217 пациентов были выписаны из больниц после осмотра.
Ранее сообщалось о 32 официально зафиксированных случаях заражения коронавирусом в стране. Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки за счет существующих резервов на территории города создать временные госпитали на более чем 3 тысячи койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
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