Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Перовский суд Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил ходатайство следствия об избрании Матмусаеву М. М. меры пресечения в виде заключения под стражу. Иная мера пресечения также не была избрана судом", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковской он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно, в какой-то момент обвиняемый начал бороться с сотрудником правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК).

В ГУ МВД Москвы, в свою очередь, отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").