Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил ходатайство следствия об избрании Матмусаеву М. М. меры пресечения в виде заключения под стражу. Иная мера пресечения также не была избрана судом", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковской он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно, в какой-то момент обвиняемый начал бороться с сотрудником правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК).
В ГУ МВД Москвы, в свою очередь, отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").
Видео инцидента разошлось в соцсетях и мессенджерах. На ролике видно, что мужчина требовал у полицейского, чтобы тот вернул ему паспорт, нецензурно выражался и ударил силовика.
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