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2020-05-02T21:47
https://ria.ru/20200502/1570905598.html
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
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РИА Новости

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

20:32 02.05.2020 (обновлено: 21:47 02.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил ходатайство следствия об избрании Матмусаеву М. М. меры пресечения в виде заключения под стражу. Иная мера пресечения также не была избрана судом", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковской он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно, в какой-то момент обвиняемый начал бороться с сотрудником правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК).
В ГУ МВД Москвы, в свою очередь, отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").
Видео инцидента разошлось в соцсетях и мессенджерах. На ролике видно, что мужчина требовал у полицейского, чтобы тот вернул ему паспорт, нецензурно выражался и ударил силовика.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
судья явно не адекватен... Если такое поощрять - руки будут распускать все. А еще на Тидоренко наезжают все. У нас нормально бить всех подряд из-за своих хотелок и своей драгоценной персоны
2 мая, 21:25
О Ольга Занкова
171402164
очень подогревающее решение. каждый распустивший руки против сотрудника полиции должен моментально присесть. а тут еще аж коренной москвич
2 мая, 21:12
Evgeniy Domichev
164712246
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