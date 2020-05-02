В Баку пассажиров метро обяжут носить медицинские маски

БАКУ, 2 мая - РИА Новости. Пассажиров метрополитена в Пассажиров метрополитена в Баку обяжут носить медицинские маски, следует из указаний в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики

"При входе на станции метро, перед платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо быть в медицинских масках", - говорится в указаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что для сохранения социального расстояния в местах ожидания транспорта на платформах должны быть нанесены соответствующие разметки.

Также в указаниях отмечается, что клиенты такси, работающих внутри города, могут сидеть только на заднем сиденье. Кроме того, перегородка между задними сиденьями и таксистом должна быть прозрачной и воздухонепроницаемой.

"Салоны всех транспортных средств, в том числе такси, должны периодически проветриваться, во время перерывов должны проводиться дезинфекционные работы. Водители не должны собираться вместе. Им также необходимо соблюдать социальное расстояние. Контакты между водителями должны быть сведены к минимуму", - говорится в указаниях.