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2020-05-02T20:27
https://ria.ru/20200502/1570905214.html
В Харькове избили журналиста, освещавшего нарушение карантина
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РИА Новости

В Харькове избили журналиста, освещавшего нарушение карантина

20:27 02.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове после того, как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин, заявил в субботу глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.
Кныш решил снять на видео нарушение условий карантина на парковке около станции метро Научная, где любит собираться "золотая молодежь".
На записи, по словам Томиленко, видно Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопросы относительно нарушения ими карантина. После съемки журналист вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные не стали предпринимать никаких действий. На видео записан длительный разговор журналиста с патрульными, где он убеждает о необходимости реагирования, а правоохранители отказываются, потому что "правительственное постановление о карантине - это рекомендация, а не требование". В конце концов, патрульные оставили место отдыха харьковской молодежи.
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"Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", - написал Томиленко в Facebook.
Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои. Он также опубликовал фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано его избиение и злоумышленник, который забрал рюкзак. Телефон тот выбросил по дороге.
"Национальный союз журналистов Украины осуждает избиение журналиста, который освещал общественно важную тему нарушения установленных государством противоэпидемических требований, и призывает Национальную полицию адекватно отреагировать на инцидент", - заявил глава союза журналистов.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 11 411 случаев заболевания,  скончались  279 человек, выздоровели 1 498.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеСергей ТомиленкоХарьковУкраинаВ мире
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