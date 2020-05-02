Количество зараженных коронавирусом в Чувашии выросло до 676 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 49 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 676 человек, сообщает минздрав региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались.
"В Чувашии у 676 человек подтверждена коронавирусная инфекция (у 49 за последние сутки), из которых 134 человека выздоровели, из них 28 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 55 человек", - говорится в сообщении.
В Чувашии c начала года под наблюдением находится 4723 человека, по состоянию на 2 мая под наблюдением находится 1538 человек. Из них 900 человек изолированы в домашних условиях, 579 - госпитализированы, включая 12 детей. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 59 человек, из них 7 детей.
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