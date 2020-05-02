Количество зараженных коронавирусом в Чувашии выросло до 676 человек

Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 49 жителей Коронавирус подтвержден еще у 49 жителей Чувашии , общее количество заболевших составляет 676 человек, сообщает минздрав региона.

Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались.

"В Чувашии у 676 человек подтверждена коронавирусная инфекция (у 49 за последние сутки), из которых 134 человека выздоровели, из них 28 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 55 человек", - говорится в сообщении.

В Чувашии c начала года под наблюдением находится 4723 человека, по состоянию на 2 мая под наблюдением находится 1538 человек. Из них 900 человек изолированы в домашних условиях, 579 - госпитализированы, включая 12 детей. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 59 человек, из них 7 детей.