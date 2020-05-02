В Петербурге более десяти человек оштрафовали за нарушение самоизоляции

Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Власти привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции в Московском парке Победы и Удельном парке в Власти привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции в Московском парке Победы и Удельном парке в Санкт-Петербурге 11 человек, несколько сотен человек получили предупреждение, сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд в Московском парке Победы и Удельном парке. Несколько сотен человек получили предупреждение, а 11 нарушителям, сознательно пренебрегшим правилами безопасности, были выписаны протоколы", - сказано в сообщении.

Выбор мест для патрулирования производится по результатам мониторинга территории города с помощью системы видеонаблюдения, отмечается в сообщении. Нарушение запрета посещения парков карается штрафом в 4-5 тысяч рублей.

Усиленные рейды для контроля за соблюдением постановления правительства о предотвращении распространения коронавируса будут продолжены все майские праздники, уточняет пресс-служба.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф