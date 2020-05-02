В Курске проверят данные о смерти ребенка после отказа в госпитализации

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит данные, что в больнице Железногорска Курской области скончался трехмесячный ребенок, которому якобы ранее отказали в госпитализации в детской областной больнице, сообщило надзорное ведомство региона.
Как ранее написал в соцсети "ВКонтакте" местный бизнесмен Роман Алехин, к нему обратились родители ребенка с просьбой помочь. По его словам, у мальчика начала развиваться гидроцефалия, в своем регионе ему помочь не смогли, и ребенка прооперировали врачи в Орловской области. На родине малышу требовалось стационарное наблюдение в условиях детской реанимации, но Курская областная детская больница, как утверждает бизнесмен, отказала ребенку в госпитализации, и его положили во взрослую реанимацию больницы в Железногорске.
"Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации в одну из курских больниц трехмесячного ребенка. Сегодня стало известно, что ребенок умер. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку обоснованности действий врачей и соблюдению требований законодательства о здравоохранении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по инициативе прокуратуры следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Администрация региона опубликовала официальные соболезнования в связи со смертью ребенка, назвав произошедшее "непоправимой трагедией".
"Малышу были сделаны сложные операции в Орле, затем он был переведен под наблюдение в родной город. Клиника оснащена необходимым для этого оборудованием. Врачи делали все от них зависящее. …Как полагается в таких случаях, действиям, которые закончились гибелью ребенка, будет дана оценка", - информируют власти.
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