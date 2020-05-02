В Курске проверят данные о смерти ребенка после отказа в госпитализации

"Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации в одну из курских больниц трехмесячного ребенка. Сегодня стало известно, что ребенок умер. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку обоснованности действий врачей и соблюдению требований законодательства о здравоохранении", - говорится в сообщении.