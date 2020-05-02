Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-02T20:10
https://ria.ru/20200502/1570902203.html
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
https://cdn24.img.ria.ru/images/130631/48/1306314871_0:52:1518:906_1036x0_80_0_0_f72bcb14e6f2251bd2f304b8931594b4.jpg
РИА Новости

Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг

18:36 02.05.2020 (обновлено: 20:10 02.05.2020)
23444
© РИА Новости / Г. Вайль / Перейти в фотобанкМаршал Иван Степанович Конев
Маршал Иван Степанович Конев
© РИА Новости / Г. Вайль
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Дочь советского маршала Ивана Конева, профессор Военного университета Минобороны России Наталия Конева рассказала РИА Новости, почему фронт ее отца не участвовал в штурме Рейхстага в мае 1945 года: директива ставки о том, чтобы подчиненные Коневу танкисты отошли от центра Берлина, поступила, когда они были уже в нескольких сотнях метров от здания.
Первый Белорусский фронт под командованием маршала Георгия Жукова совместно с 1-м Украинским фронтом под командованием маршала Конева 2 мая 1945 года полностью заняли Берлин. Рейхстаг штурмовали войска 1-го Белорусского фронта.
По словам собеседницы агентства, ее отец вспоминал "неприятный телефонный разговор" с генералом Павлом Рыбалко — командующим 3-й гвардейской танковой армией, которая была подчинена фронту Конева.
"Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально в 300 метрах от Рейхстага. Но поступившая директива установила разграничительные линии, и центр Берлина входил в полосу действий 1-го Белорусского фронта", — сказала Наталия Конева, которая также является членом Фонда памяти полководцев Победы.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
30 апреля, 17:2575 лет Великой Победы
В России выпустили атласы о Великой Отечественной войне
Она отметила, что, по первоначальному плану Берлинской операции, 1-му Белорусскому фронту ставилась задача овладеть столицей Германии, а 1-му Украинскому — нанести рассекающий удар южнее Берлина, изолировать главные силы группы армий, "но задачи фронтов могли меняться, все зависело от конкретной обстановки, возможность проявления инициативы со стороны командования фронтов не исключалась".

Напор и маневр

"Вскоре войска 1-го Белорусского начали испытывать значительные трудности, поскольку должны были вести наступление на основном направлении и наносить лобовые удары по главной полосе обороны противника. Жуков с трудом уложился в установленные сроки и понес большие потери в районе Зееловских высот. Первый Украинский фронт успешно маневрировал, отец понимал, что его войска могут более полезно участвовать в битве за Берлин", — утверждает Конева.
По ее словам, стремительность и темпы операции были очень важны, поскольку Иосиф Сталин требовал взять Берлин раньше союзников, "каждый день имел стратегическое и военно-политическое значение, поэтому сразу встал вопрос о наращивании темпов операции".
"Ставка настаивала, чтобы отец пропустил через боевые порядки 1-го Украинского фронта войска Жукова, но он отказался и предложил повернуть на Берлин две танковые армии. И получил согласие", — заявила Конева.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
27 апреля, 21:25
В СК пояснили детали уголовного дела из-за сноса памятника Коневу в Праге
Она добавила, что 3-й и 4-й гвардейским танковым армиям предстояло форсировать реку Нейсе и ударить по Берлину, командующим — генералам Павлу Рыбалко и Дмитрию Лелюшенко — "было предписано маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, решительно обходить населенные опорные пункты, не ввязываться в затяжные лобовые бои".
"Именно Рыбалко, применяя свои невероятные способности по форсированию рек, с тяжелейшими боями перебрался через Тельтов-канал, который немцы считали непреодолимой преградой для танков. Это позволило за короткое время выйти к городу, захватить штаб-квартиру немецкого командования в Цоссене и занять плацдарм в районе Тельтова", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Конев старался не воевать непосредственно в городах, но в Берлине каждый дом был превращен в укрепрайон, "поэтому задачи сохранить архитектуру не было, к тому же Берлин уже серьезно разрушила американская и британская авиация".
Президент Чешской Республики Милош Земан
12 апреля, 16:0075 лет Великой Победы
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

"Истерическое самопожертвование"

"Отец говорил, что немцы считали: раз Советскому Союзу удалось победить в совершенно безнадежной ситуации под Москвой, то и Берлин должен стать для них новой отправной точкой. Поэтому сопротивление в Берлине было на грани истерического самопожертвования, причем даже со стороны стариков и молодежи, призванных в отряды народного ополчения — фольксштурм", — рассказала Конева.
Она отмечает, что о длительной осаде Берлина речь идти не могла, поскольку командование понимало, что нужно действовать как можно стремительнее, чтобы снизить потери.
"Город с немецкой педантичностью подготовили к обороне, перегородили улицы баррикадами, построили системы траншей, возвели множество бетонных убежищ, использовали подземные коммуникации и метро, практически каждый дом становился крепостью. В Берлине было очень много подземных сооружений, немецкие подразделения скрытно передвигались и появлялись там, где их не ждали", — сказала профессор Военного университета.
"Двигаясь к центру, красноармейцы постоянно натыкались на опорные пункты в зданиях. Все окна и двери были забетонированы, из амбразур били пушки и пулеметы. Причем гитлеровцы не отсиживались в убежищах, а постоянно контратаковали", — добавила она.
По ее мнению, некоторые немецкие солдаты готовы были сдаться, но их пугали русскими, которые якобы не брали пленных. Дисциплина обороняющихся поддерживалась жестокими методами: заподозренных в капитулянтских настроениях военных и гражданских вешали и расстреливали на улицах.
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
25 апреля, 03:4275 лет Великой Победы
РВИО рассказало о подарке генерала Брэдли маршалу Коневу в 1945 году
"Отец вспоминал, что в Берлине было большое количество вздернутых на деревьях и фонарях", — отметила Конева.
По ее словам, советские войска задействовали авиацию и все виды артиллерии, в том числе тяжелую и сверхтяжелую калибра 203 и 305 миллиметров.
"Для боев в городе были созданы штурмовые группы, усиленные саперами, пулеметчиками, минометчиками, иногда танками, и те захватывали укрепленные немецкие позиции. Командовали этими отрядами офицеры часто с серьезными званиями и огромным боевым опытом. Группы были очень хорошо подготовлены и действовали слаженно", — рассказала дочь маршала.
Она добавила, что против бронетехники массово применяли фаустпатроны, "поэтому командирам подразделений пришлось на ходу менять тактику".
"Танк пытались защитить от фаустпатронов различными самодельными приспособлениями, наваривали металлические листы. Также для экранирования применяли различные подручные материалы и предметы — от бревен до матрацев", — сказала она.
Советские войска в Берлине
2 мая, 10:0775 лет Великой Победы
Взятие Берлина: последняя битва Великой Отечественной войны
198451317
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Иосиф Сталин (Джугашвили)ГерманияБерлин (город)Иван КоневВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
Лента новостейМолния