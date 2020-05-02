Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Дочь советского маршала Дочь советского маршала Ивана Конева , профессор Военного университета Минобороны России Наталия Конева рассказала РИА Новости, почему фронт ее отца не участвовал в штурме Рейхстага в мае 1945 года: директива ставки о том, чтобы подчиненные Коневу танкисты отошли от центра Берлина , поступила, когда они были уже в нескольких сотнях метров от здания.

Первый Белорусский фронт под командованием маршала Георгия Жукова совместно с 1-м Украинским фронтом под командованием маршала Конева 2 мая 1945 года полностью заняли Берлин. Рейхстаг штурмовали войска 1-го Белорусского фронта.

По словам собеседницы агентства, ее отец вспоминал "неприятный телефонный разговор" с генералом Павлом Рыбалко — командующим 3-й гвардейской танковой армией, которая была подчинена фронту Конева.

"Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально в 300 метрах от Рейхстага. Но поступившая директива установила разграничительные линии, и центр Берлина входил в полосу действий 1-го Белорусского фронта", — сказала Наталия Конева, которая также является членом Фонда памяти полководцев Победы.

Она отметила, что, по первоначальному плану Берлинской операции, 1-му Белорусскому фронту ставилась задача овладеть столицей Германии , а 1-му Украинскому — нанести рассекающий удар южнее Берлина, изолировать главные силы группы армий, "но задачи фронтов могли меняться, все зависело от конкретной обстановки, возможность проявления инициативы со стороны командования фронтов не исключалась".

Напор и маневр

"Вскоре войска 1-го Белорусского начали испытывать значительные трудности, поскольку должны были вести наступление на основном направлении и наносить лобовые удары по главной полосе обороны противника. Жуков с трудом уложился в установленные сроки и понес большие потери в районе Зееловских высот. Первый Украинский фронт успешно маневрировал, отец понимал, что его войска могут более полезно участвовать в битве за Берлин", — утверждает Конева.

По ее словам, стремительность и темпы операции были очень важны, поскольку Иосиф Сталин требовал взять Берлин раньше союзников, "каждый день имел стратегическое и военно-политическое значение, поэтому сразу встал вопрос о наращивании темпов операции".

"Ставка настаивала, чтобы отец пропустил через боевые порядки 1-го Украинского фронта войска Жукова, но он отказался и предложил повернуть на Берлин две танковые армии. И получил согласие", — заявила Конева.

Она добавила, что 3-й и 4-й гвардейским танковым армиям предстояло форсировать реку Нейсе и ударить по Берлину, командующим — генералам Павлу Рыбалко и Дмитрию Лелюшенко — "было предписано маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, решительно обходить населенные опорные пункты, не ввязываться в затяжные лобовые бои".

"Именно Рыбалко, применяя свои невероятные способности по форсированию рек, с тяжелейшими боями перебрался через Тельтов-канал, который немцы считали непреодолимой преградой для танков. Это позволило за короткое время выйти к городу, захватить штаб-квартиру немецкого командования в Цоссене и занять плацдарм в районе Тельтова", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Конев старался не воевать непосредственно в городах, но в Берлине каждый дом был превращен в укрепрайон, "поэтому задачи сохранить архитектуру не было, к тому же Берлин уже серьезно разрушила американская и британская авиация".

"Истерическое самопожертвование"

"Отец говорил, что немцы считали: раз Советскому Союзу удалось победить в совершенно безнадежной ситуации под Москвой, то и Берлин должен стать для них новой отправной точкой. Поэтому сопротивление в Берлине было на грани истерического самопожертвования, причем даже со стороны стариков и молодежи, призванных в отряды народного ополчения — фольксштурм", — рассказала Конева.

Она отмечает, что о длительной осаде Берлина речь идти не могла, поскольку командование понимало, что нужно действовать как можно стремительнее, чтобы снизить потери.

"Город с немецкой педантичностью подготовили к обороне, перегородили улицы баррикадами, построили системы траншей, возвели множество бетонных убежищ, использовали подземные коммуникации и метро, практически каждый дом становился крепостью. В Берлине было очень много подземных сооружений, немецкие подразделения скрытно передвигались и появлялись там, где их не ждали", — сказала профессор Военного университета.

"Двигаясь к центру, красноармейцы постоянно натыкались на опорные пункты в зданиях. Все окна и двери были забетонированы, из амбразур били пушки и пулеметы. Причем гитлеровцы не отсиживались в убежищах, а постоянно контратаковали", — добавила она.

По ее мнению, некоторые немецкие солдаты готовы были сдаться, но их пугали русскими, которые якобы не брали пленных. Дисциплина обороняющихся поддерживалась жестокими методами: заподозренных в капитулянтских настроениях военных и гражданских вешали и расстреливали на улицах.

"Отец вспоминал, что в Берлине было большое количество вздернутых на деревьях и фонарях", — отметила Конева.

По ее словам, советские войска задействовали авиацию и все виды артиллерии, в том числе тяжелую и сверхтяжелую калибра 203 и 305 миллиметров.

"Для боев в городе были созданы штурмовые группы, усиленные саперами, пулеметчиками, минометчиками, иногда танками, и те захватывали укрепленные немецкие позиции. Командовали этими отрядами офицеры часто с серьезными званиями и огромным боевым опытом. Группы были очень хорошо подготовлены и действовали слаженно", — рассказала дочь маршала.

Она добавила, что против бронетехники массово применяли фаустпатроны, "поэтому командирам подразделений пришлось на ходу менять тактику".