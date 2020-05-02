В Душанбе создадут временные госпитали для заболевших COVID-19

ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэр Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки за счет существующих резервов на территории города создать временные госпитали на более чем 3 тысячи койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

"В связи с создавшейся ситуацией мэр поручил управлению здравоохранения столицы и другим соответствующим структурам в кратчайшие сроки за счет резервов на территории города создать временные госпитали на более 3000 койко-мест для заболевших COVID-19", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во временных госпиталях должны быть созданы все условия, и они должны быть обеспечены всем необходимым, в частности высококвалифицированными медицинскими специалистами, медоборудованием и медикаментами. Выполнение этого поручения глава города взял под собственный контроль.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время в Душанбе работают более 30 больниц с 5284 койко-местами, в которых услуги оказывают 5390 медиков.

На 2 мая, по данным минздрава, в Таджикистане официально зафиксировано 32 случая заражения CОVID-19. 17 из них в Душанбе, 5 – в районах республиканского подчинения и 10 в Согдийской области