В Москве приведут в порядок более 1,5 тысячи могил солдат ВОВ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи могил солдат Более 1,5 тысячи могил солдат Великой Отечественной войны приведут в порядок в Москве , соответствующие работы организованы на всех 136 подведомственных ГБУ "Ритуал" кладбищах, сообщили РИА новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В рамках комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы ГБУ "Ритуал" проводит уборку захоронений участников Великой Отечественной войны в Москве. Более 1,5 тысячи могил будут надлежащим образом убраны и приведены в порядок. Соответствующие работы уже организованы на всех 136 подведомственных ГБУ "Ритуал" кладбищах Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уборке подлежат как паспортизированные, так и непаспортизированные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Работы проводятся с соблюдением предписанных мер предосторожности.

"Напоминаем, что до окончания режима повышенной готовности столичные кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронных процессиях", - добавили в учреждении.