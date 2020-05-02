В Благовещенск прибыл спецрейс с вернувшимися из Шанхая россиянами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая - РИА Новости. Спецрейс с 12 жителями Амурской области, прилетевшими из Шанхая, прибыл в аэропорт Благовещенска, людей разместят в обсерваторе на 14 суток для профилактики коронавируса, сообщает правительство Приамурья.
"Рейс HZ-5477 авиакомпании "Аврора", следующий по маршруту Шанхай-Владивосток-Благовещенск, прибыл в Благовещенск. На борту находились 12 пассажиров. Медработники встретили их в аэропорту и специально выделенным транспортом доставят в больницу восстановительного лечения, где развернут обсерватор для размещения лиц, прибывших из эндемически неблагополучных по COVID-19 территорий", - цитирует правительство и.о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.
Прибывших из Шанхая обеспечат трехразовым питанием и неоднократно протестируют на коронавирус, тех, у кого тест будет положительным, переведут для лечения в инфекционный госпиталь. "В изоляции им нужно будет провести 14 дней", - уточняют власти.
Аэропорт Благовещенска добавляет, что на территории аэровокзального комплекса проведут дополнительную дезинфекцию силами МЧС.
Всего, по данным правительства Приамурья на 2 мая, в регионе зарегистрировано 72 случая COVID-19, 13 человек выписаны из больницы, 59 проходят лечение. Губернатор Приамурья Василий Орлов в четверг сообщил, что жительница города Тында на севере региона Амурской области в возрасте 83 лет скончалась "с высокой степенью вероятности" от COVID-19, результатов судмедэкспертизы еще нет, но в одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.