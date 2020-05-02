В Благовещенск прибыл спецрейс с вернувшимися из Шанхая россиянами

"Рейс HZ-5477 авиакомпании "Аврора", следующий по маршруту Шанхай-Владивосток-Благовещенск, прибыл в Благовещенск. На борту находились 12 пассажиров. Медработники встретили их в аэропорту и специально выделенным транспортом доставят в больницу восстановительного лечения, где развернут обсерватор для размещения лиц, прибывших из эндемически неблагополучных по COVID-19 территорий", - цитирует правительство и.о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.

Прибывших из Шанхая обеспечат трехразовым питанием и неоднократно протестируют на коронавирус, тех, у кого тест будет положительным, переведут для лечения в инфекционный госпиталь. "В изоляции им нужно будет провести 14 дней", - уточняют власти.