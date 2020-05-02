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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T16:39
https://ria.ru/20200502/1570899047.html
Испанцев обяжут носить маски в транспорте
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569167202_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_1cb5d8b1b3e1e681cac147a02cd748b6.jpg
РИА Новости

Испанцев обяжут носить маски в транспорте

16:39 02.05.2020
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© РИА Новости / Джорди БойшареуСитуация в Барселоне в связи с COVID-19
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
МАДРИД, 2 мая - РИА Новости. Правительство Испании вновь запросит парламент о продлении режима повышенной готовности на 15 дней, а также будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, сообщил премьер страны Педро Санчес.
"Мы знаем сейчас, что режим повышенной готовности сработал, не только в Испании, но и во многих других странах мира. И знаем, что он продолжает оставаться необходимым. Правительство Испании в следующую среду запросит конгресс депутатов о новом продлении еще на пятнадцать дней", - заявил Санчес на пресс-конференции.
Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта, с тех пор уже трижды продлевался - в последний раз до 9 мая включительно. По конституции его введение возможно лишь на 15 дней, а в случае необходимости пролонгировать его действие правительство может только с согласия нижней палаты парламента.
Кроме того, Санчес объявил о ряде новых мер для избежания распространения вируса, в частности в общественном транспорте ношение масок с 4 мая станет обязательным. Власти распределят 6 миллионов масок в основных транспортных узлах страны, еще 7 миллионов будут переданы муниципалитетам, 1,5 миллиона будут переданы различным общественным организациям, таким как Красный Крест.
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Санчес напомнил, что с понедельника люди смогут лично приходить в рестораны и кафе, чтобы получать заказы на вынос. Книжные магазины, хозяйственные магазины, парикмахерские, обувные мастерские, швейные мастерские смогут работать по предварительной записи, при том что на одного сотрудника должен приходиться один клиент. Кроме того, будут сняты временные ограничения на индивидуальные тренировки профессиональных спортсменов.
По словам Санчеса, на ряде Балеарских (Форментера) и Канарских островов (Гомера, Йерро и Ла Грасиоса), где число зараженных минимальное, режим ослабления карантина будет вводиться более быстрыми темпами. Там уже 4 мая будут открыты магазины, террасы и библиотеки - при ограниченном числе посетителей.
Кроме того, премьер сообщил, что правительство выделило автономным сообществам 16 миллиардов евро на борьбу с эпидемией и социально-экономическими последствиями.
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Карантинные меры в Испании стали одними из самых жестких в Европе: люди могли выйти на улицы, лишь чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу, добраться до работы, если осуществление профессиональной деятельности невозможно онлайн. Разрешено также гулять с собаками. За нарушение установлена уголовная ответственность - от 601 евро штрафа, в случае сопротивления полиции - от трех месяцев до года тюрьмы.
Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения (после США). С начала эпидемии и по 2 мая выявлено более 216 тысяч случаев заражения, умерли более 25 тысяч человек, выздоровели более 117 тысяч.
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Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер-министр Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
С 26 апреля дети младше 14 лет уже могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Со 2 мая люди могут раз в день заниматься индивидуальными видами спорта и выходить на прогулки, для разных возрастных категорий населения установлено расписание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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