Названы эффективные упражнения для сохранения формы в самоизоляции

По его словам, для занятий спортом в домашний условиях может хватить минимального набора инвентаря: специальный коврик, гантели, фитнес-резинка. Кондрашев пояснил, что такого оборудования достаточно, чтобы на первое время заменить походы в зал. Круговые тренировки на различные группы мышц помогут прокачать все тело не хуже, чем в фитнес-центре, сказал он.