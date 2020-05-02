Названы эффективные упражнения для сохранения формы в самоизоляции

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Тренер "Бегового сообщества" Павел Кондрашев рассказал RT, с помощью каких упражнений можно сохранить форму во время самоизоляции.
По его словам, для занятий спортом в домашний условиях может хватить минимального набора инвентаря: специальный коврик, гантели, фитнес-резинка. Кондрашев пояснил, что такого оборудования достаточно, чтобы на первое время заменить походы в зал. Круговые тренировки на различные группы мышц помогут прокачать все тело не хуже, чем в фитнес-центре, сказал он.
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Если дома нет спортивного оборудования, стоит обратить внимание на упражнения с собственным весом, отметил собеседник телеканала.
"К таким упражнениям можно отнести отжимания, приседания, динамические и статические упражнения, упражнения на пресс, стопу, гиперэкстензии", — объяснил он.
Сохранить стройность помогут и упражнения со скакалкой и фитнес-резинками, добавил тренер.