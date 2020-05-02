Число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 25 тысяч

Последние данные по заражениям за сутки стали самыми высокими сначала распространения вируса в Саудовской Аравии.

Согласно отчету минздрава КСА, на сегодняшний день в королевстве умерло 176 человек, семеро из них - за последние сутки. Вылечилось за 24 часа 210 человек. Всего излечившихся в Саудовской Аравии 3 765.