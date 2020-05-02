Число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 25 тысяч

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зарегистрировало 1 362 новых случая заражения вирусом COVID-19 за сутки, общее количество больных превысило 25 тысяч человек, заявил официальный представитель минздрава страны Мохаммад Абдель Эль-Али на пресс-конференции в субботу.
"Зарегистрировано в КСА 1326 новых заражений коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 25 459", - сказал Абдель Эль-Али.
Последние данные по заражениям за сутки стали самыми высокими сначала распространения вируса в Саудовской Аравии.
Согласно отчету минздрава КСА, на сегодняшний день в королевстве умерло 176 человек, семеро из них - за последние сутки. Вылечилось за 24 часа 210 человек. Всего излечившихся в Саудовской Аравии 3 765.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.