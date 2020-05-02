В Латвии подтвердили всего один новый случай заражения коронавирусом

РИГА, 2 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлен только 1 новый случай заражения COVID-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 871 человека, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
"За сутки было сделано 1982 теста. Подтвержден один случай заболевания COVID-19. С начала распространения вируса в Латвии сделано 63 102 теста на COVID-19, вирус был подтвержден у 871 человека, от болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 16 человек", - сказано в сообщении.
За последние сутки ни один человек не был госпитализирован с COVID-19. В общей сложности в больницах находятся 34 пациента с вирусом, у 32 заболевание средней тяжести, два человека – в тяжелом состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.