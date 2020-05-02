В Латвии подтвердили всего один новый случай заражения коронавирусом

"За сутки было сделано 1982 теста. Подтвержден один случай заболевания COVID-19. С начала распространения вируса в Латвии сделано 63 102 теста на COVID-19, вирус был подтвержден у 871 человека, от болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 16 человек", - сказано в сообщении.