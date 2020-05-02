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2020-05-02T18:53
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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от COVID-19
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РИА Новости

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от COVID-19

16:14 02.05.2020 (обновлено: 18:53 02.05.2020)
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© REUTERS / Toby Melville/File PhotoБорис Джонсон и Кэрри Саймондс
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
© REUTERS / Toby Melville/File Photo
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости, Мария Табак. Новорожденный сын британского премьера Бориса Джонсона получил имя Уилфред Лори Николас, объявила в субботу в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс.
На опубликованной Саймондс фотографии она держит на руках младенца, голова которого покрыта густыми волосами.
"Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливее. Мое сердце полно", — написала Саймондс.
Она пояснила, что имя Уилфред было дано ребенку в честь дедушки премьера, имя Лори — в честь ее деда, а имя Николас — в честь двух врачей, спасших жизнь премьера в больнице, в которой он оказался после заражения коронавирусом.
Уилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после COVID-19. Саймондс также недавно неделю провела в постели с симптомами болезни.
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Джонсон присутствовал при рождении сына, однако декретный отпуск решил отложить на более поздний срок.
Тридцатидвухлетняя Саймондс стала матерью впервые, а вот 55-летний Джонсон — отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.
Джонсон стал третьим британским премьером, ставшим отцом во время пребывания на Даунинг-стрит: его предшественниками были Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.
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