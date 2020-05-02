Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от COVID-19

На опубликованной Саймондс фотографии она держит на руках младенца, голова которого покрыта густыми волосами.

"Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливее. Мое сердце полно", — написала Саймондс.

Она пояснила, что имя Уилфред было дано ребенку в честь дедушки премьера, имя Лори — в честь ее деда, а имя Николас — в честь двух врачей, спасших жизнь премьера в больнице, в которой он оказался после заражения коронавирусом.

Уилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после COVID-19. Саймондс также недавно неделю провела в постели с симптомами болезни.

Джонсон присутствовал при рождении сына, однако декретный отпуск решил отложить на более поздний срок.

Тридцатидвухлетняя Саймондс стала матерью впервые, а вот 55-летний Джонсон — отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.

Тони Блэр. Джонсон стал третьим британским премьером, ставшим отцом во время пребывания на Даунинг-стрит: его предшественниками были Дэвид Кэмерон