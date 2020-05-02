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2020-05-02T16:02
https://ria.ru/20200502/1570897792.html
Украинское издание "Обозреватель" заподозрило власти в DDos-атаке
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РИА Новости

Украинское издание "Обозреватель" заподозрило власти в DDos-атаке

16:02 02.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Хакер. Архивное фото
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Украинское интернет-издание "Обозреватель" заявило в субботу, что его сайт с 30 апреля подвергается самой сильной за 16 лет существования DDos-атаке, редакция СМИ связывает ее с публикацией материалов об украинских властях.
"Тридцатого апреля около 22.00 (совпадает с мск - ред.) началась распределенная DDoS-атака UDP мощностью до 5 гигабит в секунду. Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Такой борьбы со СМИ не было даже во времена правления Виктора Януковича и событий на майдане", - говорится в заявлении.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
6 апреля, 12:31
На Украине сообщили о 15 нападениях на сотрудников СМИ с начала года
Сообщается, что атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.
"Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках вашего (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) окружения, а именно – ввоз на Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая. В скандале замешан заместитель председателя офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой комиссии по регулированию азартных игр на Украине", - полагают в издании.
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
15 ноября 2019, 15:29
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Владимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичЮжная КореяСШАУкраинаВ мире
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