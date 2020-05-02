На Шри-Ланке в ряде районов до 11 мая продлили комендантский час

Комендантский час в других районах острова будет действовать только с 20.00 до 05.00 до среды, 6 мая.

"В качестве меры по предотвращению распространения коронавируса общественность должна воздерживаться от ненужного посещения дорог и сбора в других местах. Автобусы, принадлежащие транспортному совету Шри-Ланки, и железнодорожные вагоны могут перевозить только работающих сотрудников", - отмечается в заявлении администрации президента.