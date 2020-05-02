На Шри-Ланке в ряде районов до 11 мая продлили комендантский час

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили до 11 мая действие комендантского часа в районах, где отмечено наибольшее число заболевших коронавирусом, во всех остальных районах комендантский час сохранится до 6 мая.
"В то время как комендантский час действует в округах Коломбо, Гампаха, Калутара и Путталам, возобновление гражданской жизни и деятельности государственного и частного секторов там начнется с понедельника, 11 мая. Людям разрешается покидать свои дома только для покупки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства", - сообщила администрация президента.
Комендантский час в других районах острова будет действовать только с 20.00 до 05.00 до среды, 6 мая.
"В качестве меры по предотвращению распространения коронавируса общественность должна воздерживаться от ненужного посещения дорог и сбора в других местах. Автобусы, принадлежащие транспортному совету Шри-Ланки, и железнодорожные вагоны могут перевозить только работающих сотрудников", - отмечается в заявлении администрации президента.
Согласно последним данным, на Шри-Ланке коронавирусом заболели 690 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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