В Москве в День Победы запустят более 12 тысяч фейерверков

Отмечается, что салют будет произведен в 22.00 мск на 15 площадках столицы.

"Запуск свыше 12 тысяч праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", - сообщил ЗВО.