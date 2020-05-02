Украинские силовики заявили о раненном в Донбассе военном

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что их военный был ранен с беспилотного летательного аппарата в районе Гнутово на Донбассе.
Украинские силовики заявили ранее в субботу, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военнослужащих пострадали.
"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - сообщил штаб операции объединенных сил в Facebook.