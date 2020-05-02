Число заболевших COVID-19 в США выросло более чем на 34 тысячи человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в США возросло более чем на 34 тысячи за последние сутки, почти две тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 34 037 новых случаев заражения, днем ранее заболели 29 515 человек.
Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 947, накануне число летальных исходов превышало две тысячи.
По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше 1,1 миллиона человек заразились коронавирусом за все время, более 65 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.