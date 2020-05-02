Число заболевших COVID-19 в США выросло более чем на 34 тысячи человек

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 34 037 новых случаев заражения, днем ранее заболели 29 515 человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше 1,1 миллиона человек заразились коронавирусом за все время, более 65 тысяч человек скончались.