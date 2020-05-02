В Швейцарии за сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 в Швейцарии составило 29 817 человек, за сутки выявлено 112 новых случаев, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 2 мая за сутки в стране было зарегистрировано 112 новых случаев (119 накануне) и 32 смерти от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 817 человек, скончалось 1 467 человек.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.