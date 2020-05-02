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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:14
https://ria.ru/20200502/1570896227.html
В Швейцарии за сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусом

15:14 02.05.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 в Швейцарии составило 29 817 человек, за сутки выявлено 112 новых случаев, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 2 мая за сутки в стране было зарегистрировано 112 новых случаев (119 накануне) и 32 смерти от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 817 человек, скончалось 1 467 человек.
Как отмечается, всего в стране проведено 276 000 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5384 заболевших), Женева (5097 человека), Цюрих (3380 человек) и Тичино (3193 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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