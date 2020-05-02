В Узбекистане спасатели сняли 20 человек с крыш и деревьев после потопа

ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Спасатели в Спасатели в Узбекистане смогли снять с крыш домов и деревьев 20 человек, которые не смогли покинуть зону затопления в Сырдарьинской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС страны.

МЧС в пятницу сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.

По данным пресс-службы, сотрудники МЧС совместно с представителями МВД и Национальной гвардии проводят активную фазу поисково-спасательных работ. "Во время осмотра затопленных территорий спасатели обнаруживают людей, которые во время потопа успели взобраться на деревья, крыши построек и возвышенности. К этому часу уже спасены 20 человек. Информация о гибели людей пока не поступала", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

На моторных лодках пострадавших эвакуируют на безопасные территории, где спасённым оказывают медицинскую и психологическую помощь, уточняет ведомство. По данным пресс-службы, МЧС начало работы по возведению палаточного лагеря в Сырдарьинской области на более тысячу мест для лиц из зоны затопления.

"Со всех регионов Узбекистана пребывают колоны с гуманитарным грузом, предназначенные людям, эвакуированным из зоны стихийного бедствия. В составе грузов продукты питания, одежда, медикаменты, средств личной гигиены", - добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате прорыва дамбы. Кроме того, были эвакуированы около 70 тысяч человек. Они размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В пятницу отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.