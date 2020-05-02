В Марий Эл выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

"Официальная информация по Республике Марий Эл на 2 мая: 31 новый случай заболевания, 41 человек выписан в связи с выздоровлением. Итого 628 заболевших, 373 человека выписаны в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении оперштаба.