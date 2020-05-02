В Марий Эл выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 31 жителя Марий Эл, общее количество заболевших составляет 628 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 человека умерли.
"Официальная информация по Республике Марий Эл на 2 мая: 31 новый случай заболевания, 41 человек выписан в связи с выздоровлением. Итого 628 заболевших, 373 человека выписаны в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении оперштаба.
Ранее сообщалось, что глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса до 11 мая. Домашний режим самоизоляции обязателен для всех жителей республики независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях. Обязательным является использование жителями республики масок при нахождении в общественных местах и во всех видах общественного транспорта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.