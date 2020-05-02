В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

"Вся эта история как гром среди ясного неба ... Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена, или речь идёт об увольнении по всем статьям. Если это увольнение по всем статьям, то дальше неминуемо встаёт вопрос, не является ли это следствием закончившегося "медового месяца" или "медового года" во взаимоотношениях с Назарбаевыми вообще. Вот это, конечно, главный вопрос, потому что при всех талантах Дариги она не более и не менее, как представитель отца на высоком государственном посту", - сказал РИА Новости Затулин.