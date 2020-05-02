Академик РАН объяснил резкий рост случаев COVID-19 в Москве

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, академик РАН Владимир Стародубов объяснил увеличение в два раза выявляемости коронавирусной инфекции в Москве.
По его словам, добиться такого результата удалось благодаря беспрецедентным мерам, принятым столичным правительством.
"Оно выделило необходимые средства, обучило людей и организовало систему, которая позволяет вести такое большое количество исследований", - цитирует ученого РЕН ТВ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выявляемость COVID-19 в городе выросла в два раза, что вывело столицу в мировые лидеры по этому показателю.
Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились.
Всего в России зарегистрировано 124054 случая заражения COVID-19, 1222 пациентов скончались, более 15 тысяч выздоровели. Москва находится на первом месте среди регионов по числу инфицированных – 62658 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.