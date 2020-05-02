В Якутске в офтальмологической клинике 48 человек заразились COVID-19

ЯКУТСК, 2 мая – РИА Новости. В офтальмологической больнице В офтальмологической больнице Якутска коронавирусом заразились 48 человек, установлено 679 контактных лиц, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Ранее сообщалось, что в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологической больницы. Глава республики сообщил, что ситуация в регионе наиболее напряженная в городе Якутске, большинство случаев – по линии заболевших в офтальмологии, в больнице проводится служебное расследование.

Первых заболевших в медучреждении 26 апреля выявили у 4 человек – у врача, медсестры и двух санитарок. "Сегодня в клинике 48 заболевших, в том числе медперсонал, члены их семей и пациенты. Все они госпитализированы в инфекционный стационар. У одного человека диагностирована пневмония, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме, состояние стабильное. Установлено 679 контактных лиц, которые продолжают сдавать анализы. Что касается жителя Намского района, у которого выявили СOVID-19, он был выписан еще до 26 апреля", - рассказали в оперштабе.

Отмечается, что, по словам министра здравоохранения Елены Борисовой, источник заражения выявить не удалось. "Это как раз говорит о том, что у большинства болезнь протекает бессимптомно", – сказала она.

Часть контактировавших поместили в обсерватор, который развернули в офтальмологической больнице. Остальным предписано соблюсти режим самоизоляции. В больнице проведена дезинфекция. Экстренный кабинет офтальмологии в эти дни открыли при Республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи.

Анализы у 34 человек за минувшие сутки в республике выявили коронавирус, из них 29 случаев зарегистрировано в Якутске.