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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T14:32
https://ria.ru/20200502/1570894880.html
В Якутске в офтальмологической клинике 48 человек заразились COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В Якутске в офтальмологической клинике 48 человек заразились COVID-19

14:32 02.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЯКУТСК, 2 мая – РИА Новости. В офтальмологической больнице Якутска коронавирусом заразились 48 человек, установлено 679 контактных лиц, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
Ранее сообщалось, что в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологической больницы. Глава республики сообщил, что ситуация в регионе наиболее напряженная в городе Якутске, большинство случаев – по линии заболевших в офтальмологии, в больнице проводится служебное расследование.
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Первых заболевших в медучреждении 26 апреля выявили у 4 человек – у врача, медсестры и двух санитарок. "Сегодня в клинике 48 заболевших, в том числе медперсонал, члены их семей и пациенты. Все они госпитализированы в инфекционный стационар. У одного человека диагностирована пневмония, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме, состояние стабильное. Установлено 679 контактных лиц, которые продолжают сдавать анализы. Что касается жителя Намского района, у которого выявили СOVID-19, он был выписан еще до 26 апреля", - рассказали в оперштабе.
Отмечается, что, по словам министра здравоохранения Елены Борисовой, источник заражения выявить не удалось. "Это как раз говорит о том, что у большинства болезнь протекает бессимптомно", – сказала она.
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Часть контактировавших поместили в обсерватор, который развернули в офтальмологической больнице. Остальным предписано соблюсти режим самоизоляции. В больнице проведена дезинфекция. Экстренный кабинет офтальмологии в эти дни открыли при Республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи.
Анализы у 34 человек за минувшие сутки в республике выявили коронавирус, из них 29 случаев зарегистрировано в Якутске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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