В Петербурге от коронавируса выздоровели более 870 человек

Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом уже выздоровели 877 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 4734 случая заражения COVID-19. Умерли 33 человека. Выздоровели 877 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7737 человек. На карантине находятся 3282 человека, из них 74 - в обсерваторе, 428 - на самоизоляции, 2780 - контактные.