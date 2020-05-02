В Петербурге от коронавируса выздоровели более 870 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом уже выздоровели 877 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 4734 случая заражения COVID-19. Умерли 33 человека. Выздоровели 877 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7737 человек. На карантине находятся 3282 человека, из них 74 - в обсерваторе, 428 - на самоизоляции, 2780 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.