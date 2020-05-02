В КБР число зараженных коронавирусом превысило 500 человек

НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 500 человек, за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили еще у 45 жителей республики, выздоровели 13 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

"За прошедшие сутки в республике выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зарегистрировано 544 подтвержденных случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным штаба, выздоровели 13 пациентов, среди которых четверо находившихся в госпитале, общее число выздоровевших составило 91 человек.

"За сутки госпитализированы 26 человек, всего в двух госпиталях находятся 183 человека, включая четверых детей. В реанимации - 15 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам ИВЛ" - уточняет штаб.

Ранее сообщалось, что два пациента с коронавирусом в КБР скончались.