В Москве более ста человек пострадали от укусов клещей

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. От укусов клещей в Москве пострадало уже более ста человек, насекомые в этом году проснулись раньше срока, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек. По данным Роспотребнадзора, на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено", - говорится в сообщении
Отмечается, что, несмотря на режим самоизоляции для горожан, меры по снижению активности клещей все равно проводятся, особо охраняемые природные территории обрабатывают безопасными средствами.
"Специалисты рекомендуют при выходе на улицу надевать облегающую закрытую одежду из плотных тканей и головной убор. Также следует отдать предпочтение высокой обуви, в которую можно заправить брюки и использовать средства от клещей. Домашних питомцев рекомендуют обработать специальными составами для защиты от насекомых", - добавляется в сообщении.