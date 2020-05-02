В Москве более ста человек пострадали от укусов клещей

Отмечается, что, несмотря на режим самоизоляции для горожан, меры по снижению активности клещей все равно проводятся, особо охраняемые природные территории обрабатывают безопасными средствами.

"Специалисты рекомендуют при выходе на улицу надевать облегающую закрытую одежду из плотных тканей и головной убор. Также следует отдать предпочтение высокой обуви, в которую можно заправить брюки и использовать средства от клещей. Домашних питомцев рекомендуют обработать специальными составами для защиты от насекомых", - добавляется в сообщении.