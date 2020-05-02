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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T14:12
https://ria.ru/20200502/1570894016.html
В Совфеде высказались за введение масочного режима в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570408224_0:89:2592:1547_1036x0_80_0_0_5a7c0af826eba69fa5d7ed80c21d72cb.jpg
РИА Новости

В Совфеде высказались за введение масочного режима в Москве

14:12 02.05.2020
1528
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Москве необходимо ввести режим обязательного ношения медицинских масок на улице и в общественных местах на фоне ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Необходимо ввести режим обязательного ношения масок, как на улице, так и в магазинах", - сказал он.
Сенатор обратил внимание на то, что многие москвичи посещают магазины без защитных масок и одноразовых перчаток, грозя свести на нет все усилия по борьбе с коронавирусом.
"Сейчас нередко в магазинах люди демонстрируют своё пренебрежительное отношение к требованиям безопасности, не надевая ни масок, ни перчаток. Очень неприятно, когда рядом с тобой в очереди стоит человек без каких либо средств защиты", - отметил Рязанский.
По его словам, в таких случаях требование социальной дистанции между покупателями теряет свой смысл.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Никого? Никого! Москва в режиме изоляции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

Курьер службы доставки еды Delivery Club на Калужской площади в Москве
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

Храм Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

Площадь Пречистенские ворота в Москве
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

Вид с Крымского моста на территорию ЦПКиО имени М. Горького
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

Велосипедисты на Фрунзенской набережной в Москве
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

Женщина в маске на улице Большая Якиманка в Москве
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

Женщины с собакой на Фрунзенской набережной в Москве
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

Сотрудники ДПС на Калужской площади в Москве
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Москва во время режима самоизоляции жителей
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

Женщина в маске на Калужской площади в Москве
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

Храм Христа Спасителя в Москве
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РязанскийСовет Федерации РФМосква
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