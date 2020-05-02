В Совфеде высказались за введение масочного режима в Москве

Сотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Москве необходимо ввести режим обязательного ношения медицинских масок на улице и в общественных местах на фоне ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

"Необходимо ввести режим обязательного ношения масок, как на улице, так и в магазинах", - сказал он.

Сенатор обратил внимание на то, что многие москвичи посещают магазины без защитных масок и одноразовых перчаток, грозя свести на нет все усилия по борьбе с коронавирусом.

"Сейчас нередко в магазинах люди демонстрируют своё пренебрежительное отношение к требованиям безопасности, не надевая ни масок, ни перчаток. Очень неприятно, когда рядом с тобой в очереди стоит человек без каких либо средств защиты", - отметил Рязанский.

По его словам, в таких случаях требование социальной дистанции между покупателями теряет свой смысл.