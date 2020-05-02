Сухопутные войска получат более 120 танков Т-72Б3М в 2020 году

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 120 модернизированных танков Т-72Б3М поступят в Сухопутные войска в 2020 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"До конца текущего года в танковые подразделения Сухопутных войск спланирована поставка более 120 модернизированных танков Т-72Б3М", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Отмечается, что мощность двигателя у Т-72Б3М составляет 1130 лошадиных сил - почти на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-72Б3. Также значительно усилена защита танка, а в его башне установлено 125-миллиметровое орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов.
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