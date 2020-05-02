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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T14:05
https://ria.ru/20200502/1570893728.html
Преступность в Испании снизилась более чем на 70% во время карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569167213_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_19a779899610c336e6100f8cc060809f.jpg
РИА Новости

Преступность в Испании снизилась более чем на 70% во время карантина

14:05 02.05.2020
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© РИА Новости / Джорди БойшареуСитуация в Барселоне в связи с COVID-19
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Преступность во время действия режима повышенной готовности, введенного в Испании в середине марта из-за коронавируса, снизилась более чем на 70%.
Согласно данным МВД, с 14 по 31 марта в стране было зафиксировано на 73,8% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Всего правоохранительные органы зафиксировали 19,7 тысячи преступлений, за аналогичный период в 2019 году – более 75 тысяч, за первые две недели марта этого года – более 61 тысячи, говорится в сообщении министерства внутренних дел.
Таким образом, всего за март была зафиксирована 81 тысяча преступлений, на 38 тысяч меньше, чем в марте 2019 года. Правда, в статистике нет данных местных правоохранительных органов Каталонии и Стране басков, которые вовремя их не предоставили, сообщает МВД.
Самое большое падение зафиксировано в Мадриде, который более всего пострадал от эпидемии коронавируса, в столице было совершено на 84% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом падение в больших городах c населением более 100 тысяч, где полицейское присутствие наибольшее, падение составило 79,7%.
Карантинные меры в Испании стали одними из самых жестких в Европе: люди могли выйти на улицы лишь, чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу, добраться до работы, если осуществление профессиональной деятельности невозможно онлайн. Разрешено также гулять с собаками. За нарушение установлена уголовная ответственность – от 601 евро штрафа, в случае сопротивления полиции - от трех месяцев до года тюрьмы.
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Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения (после США).С начала эпидемии и по 2 мая выявлено более 216 тысяч случаев заражения, умерли более 25 тысяч человек, выздоровели более 117 тысяч.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер-министр Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
С 26 апреля дети младше 14 лет уже могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Со 2 мая люди могут раз в день заниматься индивидуальными видами спорта и выходить на прогулки, для разных возрастных категорий населения установлено расписание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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