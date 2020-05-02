Испанцы впервые за полтора месяца вышли на прогулки и занятия спортом

Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании

МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Испанцы впервые с введения режима повышенной готовности по коронавирусу в середине марта вышли в субботу на прогулки и возобновили занятия спортом на улицах.

Для того, чтобы избежать скопления людей, власти страны установили расписание и правила. Люди старше 14 лет могут гулять и заниматься индивидуальными видами спорта с 06.00 до 10.00 и с 20.00 до 23.00. При этом гулять можно в сопровождении лишь одного человека, с которым живешь, один раз в день и не далее одного километра от дома. Заниматься спортом можно только в одиночестве и лишь в том же муниципалитете, где человек живет.

С 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00 могут гулять испанцы старше 70 лет, а также те, кому необходимо сопровождение. С 12.00 до 19.00 разрешено гулять с детьми до 14 лет.

Прогулки с детьми были разрешены с 26 апреля, сейчас установлены временные рамки.

В ряде муниципалитетов были открыты парки, например, в Барселоне (здесь местные власти распорядились открыть половину тех, которые есть в городе). В Мадриде парки по-прежнему закрыты и многие гуляют вдоль заграждений. За соблюдением установленных правил следит полиция.

Прогулки и занимания спортом "можно осуществлять без контактов с третьими лицами, один раз в день и соблюдая уже известные меры социальной дистанции и гигиены", а также избегать мест, где возможно скопление людей, говорится в сообщении правительства.

Кроме того, разрешено заниматься садоводством и огородничеством в своих муниципалитетах.

В муниципалитетах с населением менее пяти тысяч человек расписания прогулок для разных категорий населения нет.

© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании © РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании

Те люди, которым поставлен диагноз COVID-19 или те, кто находятся на карантине из-за того, что у них были контакты с положительными пациентами, обязаны оставаться дома. Не могут гулять также те, кто живет в домах престарелых.

Карантинные меры в Испании стали одними из самых жестких в Европе: люди могли выйти на улицы лишь, чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу, добраться до работы, если осуществление профессиональной деятельности невозможно онлайн. Разрешено также гулять с собаками.

Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения (после США). С начала эпидемии и по 2 мая выявлено более 216 тысяч случаев заражения, умерли более 25 тысяч человек, выздоровели более 117 тысяч.

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер-министр Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.