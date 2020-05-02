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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T09:16
https://ria.ru/20200502/1570893503.html
Испанцы впервые за полтора месяца вышли на прогулки и занятия спортом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911943_0:361:2048:1513_1036x0_80_0_0_6da00962d09dbcf721dc1001794fb61d.jpg
РИА Новости

Испанцы впервые за полтора месяца вышли на прогулки и занятия спортом

14:03 02.05.2020 (обновлено: 09:16 03.05.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Испанцы впервые с введения режима повышенной готовности по коронавирусу в середине марта вышли в субботу на прогулки и возобновили занятия спортом на улицах.
Для того, чтобы избежать скопления людей, власти страны установили расписание и правила. Люди старше 14 лет могут гулять и заниматься индивидуальными видами спорта с 06.00 до 10.00 и с 20.00 до 23.00. При этом гулять можно в сопровождении лишь одного человека, с которым живешь, один раз в день и не далее одного километра от дома. Заниматься спортом можно только в одиночестве и лишь в том же муниципалитете, где человек живет.
С 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00 могут гулять испанцы старше 70 лет, а также те, кому необходимо сопровождение. С 12.00 до 19.00 разрешено гулять с детьми до 14 лет.
Прогулки с детьми были разрешены с 26 апреля, сейчас установлены временные рамки.
В ряде муниципалитетов были открыты парки, например, в Барселоне (здесь местные власти распорядились открыть половину тех, которые есть в городе). В Мадриде парки по-прежнему закрыты и многие гуляют вдоль заграждений. За соблюдением установленных правил следит полиция.
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Прогулки и занимания спортом "можно осуществлять без контактов с третьими лицами, один раз в день и соблюдая уже известные меры социальной дистанции и гигиены", а также избегать мест, где возможно скопление людей, говорится в сообщении правительства.
Кроме того, разрешено заниматься садоводством и огородничеством в своих муниципалитетах.
В муниципалитетах с населением менее пяти тысяч человек расписания прогулок для разных категорий населения нет.
© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Те люди, которым поставлен диагноз COVID-19 или те, кто находятся на карантине из-за того, что у них были контакты с положительными пациентами, обязаны оставаться дома. Не могут гулять также те, кто живет в домах престарелых.
Карантинные меры в Испании стали одними из самых жестких в Европе: люди могли выйти на улицы лишь, чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу, добраться до работы, если осуществление профессиональной деятельности невозможно онлайн. Разрешено также гулять с собаками.
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Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения (после США). С начала эпидемии и по 2 мая выявлено более 216 тысяч случаев заражения, умерли более 25 тысяч человек, выздоровели более 117 тысяч.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер-министр Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

Граффити на стене возле Колизея в центре Рима
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

Граффити на стене в Риме
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

Художник рисует граффити на крыше дома в Афинах
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Markus Schreiber

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

Граффити на стене в Берлине
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Aly Song

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

Граффити на стене в Шанхае
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

Граффити на стене в Мумбаи
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AFP 2020 / Piero Cruciatti

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

Изображение на стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
601011
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесМадрид (город)Барселона (город)ИспанияВ мире
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