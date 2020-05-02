Российский посол оценил отказ украинского коллеги от церемонии в Берлине

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Архивное фото

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Решение украинского дипломата не участвовать в церемонии возложения венков 2 мая в Германии должно остаться "на его совести", заявил РИА Новости российский посол Сергей Нечаев.

Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что посол Украины счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной армии из-за участия в мероприятии представителей России.

В церемонии принял участие белорусский посол Денис Сидоренко. Вместе с Нечаевым он возложил венки у здания, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Именно там 2 мая немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице.

Российский дипломат заявил, что не видит причин для спекуляций на памяти павших.

"Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы. В них лежат воины-победители — и русские, и украинцы, и белорусы, и все, кто вместе сражался в единой армии единого государства, принес Победу над нацизмом и освободил Европу, победил в Великой Отечественной войне", — заявил Нечаев.