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75 лет Великой Победы
2020-05-02T14:28
https://ria.ru/20200502/1570893218.html
Российский посол оценил отказ украинского коллеги от церемонии в Берлине
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570893215_0:325:2730:1861_1036x0_80_0_0_842c01e4ee21ae8cab7150c198a3a6a6.jpg
РИА Новости

Российский посол оценил отказ украинского коллеги от церемонии в Берлине

13:59 02.05.2020 (обновлено: 14:28 02.05.2020)
105156
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПосол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Решение украинского дипломата не участвовать в церемонии возложения венков 2 мая в Германии должно остаться "на его совести", заявил РИА Новости российский посол Сергей Нечаев.
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что посол Украины счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной армии из-за участия в мероприятии представителей России.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
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В церемонии принял участие белорусский посол Денис Сидоренко. Вместе с Нечаевым он возложил венки у здания, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Именно там 2 мая немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице.
Российский дипломат заявил, что не видит причин для спекуляций на памяти павших.

"Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы. В них лежат воины-победители — и русские, и украинцы, и белорусы, и все, кто вместе сражался в единой армии единого государства, принес Победу над нацизмом и освободил Европу, победил в Великой Отечественной войне", — заявил Нечаев.

Он добавил, что торжественная церемония прошла в Берлине в этом году "в сокращенном формате" из-за мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, однако "памятные даты и памятные места, где был советский воин-освободитель, забыты быть не должны".
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75 лет Великой ПобедыСергей Нечаев (дипломат)Великая Отечественная война (1941-1945)Берлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
посол Украины этим самым вычеркнул украинцев из числа победителей. Мероприятие, не имеющее никакого отношения к двусторонним отношениям, проводимое немцами (кстати, уважения достойно - не так просто отмечать собственную капитуляцию).... А выпендреж на этом фоне не уместен. Вообще формально можно считать, что укропосол нам войну объявил)
2 мая, 14:20
О Ольга Занкова
419202188
Каков поп,таков и приход.Не надо даже это обсуждать.Вся эта болезнь пройдёт.Люди всё понимают
2 мая, 14:32
Олег 84
150336157
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